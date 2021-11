Chapecoense é rebaixada para a Série B do Brasileirão após vitória do Santos

Com a vitória do Santos sobre o Bragantino nesta quarta-feira, o Verdão do Oeste não tem mais chances de deixar o Z-4 da Série A

A Chapecoense é o primeiro clube rebaixado do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Santos sobre o Bragantino nesta quarta-feira, o Verdão do Oeste não tem mais chances de deixar o Z4 e disputará a Série B em 2022.

O time catarinense pode chegar no máximo a 36 pontos, mesma pontuação do Bahia, primeira equipe fora da zona da degola. No entanto, caso vença as sete partidas restantes, a Chape ficará com oito vitórias na competição, enquanto o Tricolor baiano já possui nove. Como o número de triunfos é o primeiro critério de desempate, o Verdão não conseguirá ultrapassar o clube nordestino.

A Chapecoense vem fazendo uma campanha no Brasileirão abaixo das expectativas. Promovida à primeira divisão como campeã da Série B 2020, a equipe conquistou apenas uma vitória na elite do futebol nacional, além de 12 empates e 18 derrotas em 31 jogos até o momento. O time ocupa a lanterna com 15 pontos, 14 de distância para o 19º colocado.

Este é o segundo rebaixamento do Verdão do Oeste no campeonato. O primeiro aconteceu em 2019, quando terminou o Brasileiro na penúltima posição, com 32 pontos.

