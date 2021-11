Vasco x Vitória ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2021 entre Vasco e Vitória será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Vasco e Vitória se enfrentam hoje, quarta, 10 de novembro (10/11), pela partida da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Vasco possui 47 pontos somados em 34 jogos e ocupa a 9ª colocação. São 13 vitórias, oito empates e 13 derrotas, sendo nove triunfos, cinco reveses e três igualdades como mandante.

Já o Vitória é vice-lanterna com 34 pontos somados em 34 jogos. São seis vitórias, 16 empates e 12 derrotas, sendo dois triunfos, seis reveses e nove igualdades como visitante.

Vasco x Vitória ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série B 2021 - Vasco x Vitória

Escalação provável

Vasco

Lucão; Zeca (Cayo Tenório), Ricardo Graça (Walber), Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes (Caio Lopes), MT (Andrey) e Marquinhos Gabriel; Nene, Cano e Morato (Gabriel Pec).

Vitória

Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson Kelven, Roberto; João Pedro, Fernando Neto, Eduardo; Marcinho, Fabinho e David.

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Quando será Vasco x Vitória

Hoje, quarta, 10 de novembro (10/11), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Vitória

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



