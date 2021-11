CSA x Remo ao vivo: onde assistir, provável escalação e horário

CSA e Remo se enfrentam hoje, sexta, 5 de novembro (05/11) pela série B do Campeonato Brasileiro; confira onde assistir ao vivo ao jogo, horário, provável escalação e últimas notícias

CSA e Remo se enfrentam hoje, sexta-feira, 5 de novembro (05/11), em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo está marcado para começar às 17 horas no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

No momento, o CSA ocupa a 7ª colocação da série B com 51 pontos, enquanto o Remo está em 11º com 41 pontos.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal Premiere, para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto STJD nega recurso e arquiva denúncia contra o Sport pela escalação de Pedro Henrique

Tabela do Brasileirão 2021: classificação atualizada hoje, 5 - 19ª rodada

CBF apresenta calendário de 2022 aos clubes; confira datas de início e término das competições

CSA x Remo ao vivo: onde assistir

Premiere: canal de transmissão dos jogos para assinantes

CSA x Remo ao vivo: provável escalação

CSA:

Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes (Kevyn); Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.

Desfalques: Éverton Silva

Remo:

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Arthur, Marcos Júnior e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins, Neto Pessoa e Vistor Andrade.

Desfalques: sem desfalques

Quando será CSA x Remo

Hoje, 5 de novembro (05/10), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será CSA x Remo

Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Tags