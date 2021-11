Atlético-MG x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre Atlético-MG e Grêmio será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de novembro (3/11), pela partida adiada da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Atlético-MG é líder do campeonato com 59 pontos somados em 28 jogos. São 18 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, sendo onze triunfos, um revés e uma igualdade como mandante.

Do outro lado da tabela, o Grêmio é vice-lanterna, com 26 pontos somados em 27 jogos. São sete vitórias, cinco empates e 15 derrotas, sendo três triunfos e dez reveses como visitante.

Atlético-MG x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Atlético-MG x Grêmio

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Arana, Junior Alonso, Nathan Silva e Guga; Allan, Jair e Nacho; Eduardo Vargas (Savarino), Hulk e Zaracho.

Grêmio

Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan (Rodrigues) e Rafinha (Cortez); Thiago Santos e Villasanti; Douglas Costa, Campaz (Lucas Silva) e Alisson; Diego Souza.

Arbitragem



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA-SP)

Quando será Atlético-MG x Grêmio

Hoje, quarta-feira, 3 de novembro (3/11), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Grêmio

Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

