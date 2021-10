Grêmio x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 31 de outubro (31/10), pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Grêmio iniciou a rodada na 19ª colocação com 26 pontos somados em 26 jogos. São sete vitórias, cinco empates e 14 derrotas, sendo quatro triunfos, quatro reveses e cinco igualdades como mandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Neymar rebate críticas sobre vida extracampo: "Minha vida cabe somente a mim"



+ Michael Douglas alcança oitavas de final do Mundial de boxe masculino



Do outro lado da tabela, o Palmeiras iniciou a rodada na vice-liderança do torneio com 49 pontos somados em 28 jogos. São 15 vitórias, quatro empates e nove derrotas, sendo seis triunfos, cinco reveses e duas igualdades como visitante.

Grêmio x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Grêmio x Palmeiras

Escalação provável

Grêmio

Brenno; Vanderson, Geromel (Ruan ou Rodrigues), Kannemann e Bruno Cortez; Thiago Santos, Villasanti e Lucas Silva (Jean Pyerre); Douglas Costa, Alisson e Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

Quando será Grêmio x Palmeiras

Hoje, domingo, 31 de outubro (31/10), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Palmeiras

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Tags