Fred, do Fluminense, será julgado no STJD por agressão a Ronald, do Fortaleza

Atacante acertou volante com o braço, tentou puxá-lo do chão e foi advertido com cartão amarelo. Procuradoria do Tribunal usou imagens para denúncia e suspensão pode chegar a 12 jogos

No próximo dia 29, a Quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o atacante Fred, do Fluminense-RJ, por agressão e ato desleal contra o volante Ronald, do Fortaleza, em partida válida pela 24ª rodada da Série A, e poderá aplicar suspensão de até 12 jogos.

No confronto do último dia 6, no Maracanã, vencido pelo Tricolor do Pici por 2 a 0, o camisa 9 do time carioca acertou o pescoço do volante do Leão com o braço em disputa de bola e tentou puxá-lo do chão pela camisa na sequência.

Aos 31 minutos do segundo tempo, o centroavante foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro Paulo Roberto Alves Júnior "por cometer atitude antidesportiva, levantando pela camisa seu adversário de forma brusca, com o jogo parado", de acordo com a súmula.

De posse da imagens, a Procuradoria do Tribunal denunciou Fred por prova de vídeo e enquadrou o jogador nos artigos 254-A e 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "agressão física ao golpear o pescoço do adversário e ato desleal ou hostil ao puxá-lo pela camisa".

O artigo 254-A se refere a "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente" e prevê suspensão de quatro a 12 partidas. Já o artigo 250 é relativo a "praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente" e estabelece um a três jogos de suspensão.

O departamento de marketing do Fortaleza aproveitou o lance para fazer promoção de frete grátis na compra da camisa utilizada no jogo e usou o vídeo do puxão de Fred para enaltecer a qualidade do material.

