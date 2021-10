Venezuela x Brasil ao vivo: onde assistir à seleção nas Eliminatórias

Jogo entre Venezuela e Brasil acontece hoje, dia 7, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e últimas notícias

Venezuela e Brasil se enfrentam hoje, quinta, dia 7 de outubro (07/10), pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela. Você pode assistir ao vivo à transmissão na TV Globo, em rede aberta, e no SporTV, para assinantes.

Sem Neymar, que foi suspenso após levar o segundo cartão amarelo, a Seleção Brasileira contará com Everton Ribeiro e Paquetá como titulares em busca de manter o 100% de aproveitamento e se aproximar da vaga antecipada no Mundial do Qatar-2022.

Venezuela x Brasil ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo e SporTV

Venezuela x Brasil ao vivo: provável escalação

Venezuela: Fariñez; González, Chancellor, Ferraresi e Oscar González; Moreno, José Martínez e Otero; Fernando Aristeguieta, Soteldo e Hurtado.

Técnico: Leonardo González



Suspensos: Ninguém

Lesionados: Ninguém

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Éverton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.

Técnico: Tite

Suspenso: Neymar (segundo cartão amarelo)

Cortados: Casemiro (problema dentário) e Matheus Cunha (lesão na coxa esquerda)

Desfalque: Douglas Luiz (não se apresentará à delegação a tempo do confronto)

