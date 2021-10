Paraguai x Argentina ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da América

Paraguai e Argentina se enfrentam hoje, dia 7, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação e últimas notícias

Paraguai e Argentina se enfrentam hoje, quinta, dia 7 de outubro (07/10), pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 20 horas (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Você pode assistir ao vivo no SporTV, para assinantes.

+ Jogos de futebol hoje, quinta, 7 de outubro; onde assistir ao vivo e horário

+ Venezuela x Brasil ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da América

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Bélgica x França ao vivo: onde assistir à semifinal da Nations League

Paraguai x Argentina ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - SporTV

Paraguai x Argentina ao vivo: provável escalação

Paraguai: Silva; Rojas, Balbuena, Alonso, Arzamendia; Villasanti, Gimenez; Kaku, O. Romero, A. Romero; Sanabria.

Argentina: E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuna; Di Maria, Paredes, De Paul, Lo Celso; Messi, L. Martinez.

Onde vai ser Paraguai x Argentina



Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Tags