São Paulo x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 07, 2021

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre São Paulo e Santos será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

São Paulo e Santos se enfrentam hoje, quinta-feira, 07 de outubro (7/10), pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no SporTV, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O São Paulo soma 28 pontos em 23 partidas disputadas até o momento no Brasileirão. São seis vitórias, dez empates e sete derrotas na competição, sendo três triunfos, dois reveses e seis igualdades como mandante.

Já o Santos totaliza 24 pontos somados em 22 jogos disputados. São cinco vitórias, nove empates e oito derrotas na competição, sendo um triunfo, seis reveses e quatro igualdades como visitante. .

São Paulo x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - São Paulo x Santos

Escalação provável

São Paulo

Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Welington; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Eder, Calleri); Luciano e Rigoni.

Santos

João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Carlos Sánchez, Diego Tardelli e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.

Arbitragem



Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Quando será São Paulo x Santos

Hoje, quinta-feira, 7 de outubro (7/10), às 18 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Santos

Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)



