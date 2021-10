Estreante na seleção principal, Antony cita emoção e fala sobre evolução no Ajax

18:22 | Out. 06, 2021

Antony foi convocado por Tite pela primeira vez e terá a chance de estrear pela seleção brasileira. Nesta quarta-feira, 6, o atacante ex-São Paulo citou a emoção em ser chamado para defender o Brasil e falou sobre a evolução dele como jogador no Ajax.

“Quando recebi a notícia, foi um momento de muita emoção para mim e meus pais. Com certeza está passando um filme, de poder encontrar grandes jogadores que são referência e compartilhar com eles esse sonho”, afirmou.

“Poder realizar esse sonho de vestir a Amarelinha é muito gratificante para mim e para a minha família. É um dos melhores momentos da minha carreira”, completou o ponta de 21 anos.

Antony também citou o seu desenvolvimento como atleta na Holanda: “Aprendi muito desde que cheguei lá, tive uma grande evolução no Ajax. Espero dar continuidade a essa evolução e contribuir aqui [na Seleção].”

“A gente sabe da visibilidade que tem a Champions League. Então, estou muito feliz em ter esse começo vitorioso, dois jogos e duas vitórias. Vamos dar continuidade nisso e continuar trabalhando, para que a gente possa levar o clube mais longe”, acrescentou.

Destaque do Ajax, Antony deu duas assistências na goleada diante do Sporting, na estreia da Liga dos Campeões. Ele também foi titular na segunda rodada, no triunfo sobre o Besiktas por 2 a 0. Na temporada atual, somando todas competições, balançou a rede duas vezes e deu dois passes para gol após oito partidas.

Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento, o Brasil enfrenta a Venezuela na quinta-feira, fora de casa, às 20h30 (de Brasília). Em seguida, encara a Colômbia no domingo, às 18h00, longe de seus domínios. Por fim, a equipe comandada por Tite recebe o Uruguai na Arena da Amazônia, na quinta-feira (14), às 20h30.

