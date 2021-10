Casemiro não se apresenta à seleção e vira dúvida para jogos das Eliminatórias

Nesta terça-feira, 5, Casemiro não se apresentou à seleção brasileira por problemas pessoais, informou a assessoria de comunicação da CBF. Assim, a presença do volante na rodada tripla das Eliminatórias não é certa.

Como alternativa direta ao meio-campista, o treinador conta com Fabinho, do Liverpool, que desempenha uma função defensiva. Fred, do Manchester United, Gerson, do Olympique de Marselha, e Edenílson, do Internacional, atuam de forma mais ofensiva, mas também são opções.

Sobre o assunto Jogadores começam a se apresentar à seleção brasileira para rodada tripla das Eliminatórias

Alex Sandro exalta retorno de atletas do futebol inglês à seleção brasileira

Ex-Ceará, Arthur Cabral se apresenta à seleção brasileira para jogos das Eliminatórias

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O zagueiro Éder Militão e o atacante Vinícius Júnior, companheiros de Casemiro no Real Madrid, já integram a equipe de Tite. Além dos atletas que atuam no futebol europeu, aqueles que jogam em território nacional também se apresentaram.

Já na segunda-feira, o técnico comandou um treinamento com apenas dez atletas. As atividades deram início à preparação para o confronto diante da Venezuela, fora de casa, na quinta-feira, às 20h30 (de Brasília).

Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento, o Brasil também enfrentará Colômbia e Uruguai. O primeiro jogo está marcado para o domingo, às 18h00, fora de casa. A segunda partida, por sua vez, será disputada na Arena da Amazônia, na quinta-feira (14), às 20h30.

Tags