Brasil x Cazaquistão ao vivo: onde assistir à Copa do Mundo de Futsal

00:05 | Out. 03, 2021

Brasil e Cazaquistão disputam o terceiro lugar da Copa do Mundo de Futsal hoje, domingo, (03/10); confira onde assistir ao vivo à transmissão do jogo, horário, provável escalação e últimas notícias

Depois de ser eliminado pela Argentina por 2 a 1, o Brasil disputa o 3º lugar da Copa do Mundo de Futsal hoje, domingo, 3 de outubro (03/10), contra o Cazaquistão, que foi eliminado pela seleção de Portugal nos pênaltis. O jogo está marcado para começar às 12 horas (horário de Brasília), na Zalgiris Arena, Kaunas, Lituânia.

O confronto do Mundial terá transmissão ao vivo em canal aberto pela TV Globo e no canal SporTV, para assinantes. Confira como assistir ao vivo e demais informações ao final do texto.

TV Globo: canal televisivo gratuito

SporTV: para clientes das operadoras de TV a cabo compatíveis

Brasil x Argentina: quando será

Hoje, 3 de outubro (03/10), às 12 horas (horário de Brasília)

Copa do Mundo de Futsal: provável escalação do Brasil



Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão.

Técnico: Marquinhos Xavier

