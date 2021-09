Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 21 de setembro (21/06), pelas semifinais da Taça Libertadores 2021. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, no canais televisivo pago Conmebol TV e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Palmeiras chegou até a semifinal da competição após superar o rival, São Paulo, nas quartas. No jogo de ida, no Morumbi, o Verdão empatou em 1 a 1 com o adversário. Em casa, no duelo de volta, o time de Abel Ferreira levou a melhor ao vencer por 3 a 0.

Já o Atlético Mineiro se classificou para as semifinais após ultrapassar o River Plate. Diante do time argentino, o Atlético-MG conquistou duas vitórias. No jogo de ida, o Galo venceu fora de casa pelo placar mínimo. Já na partida de volta, em casa, aplicou 3 a 0 nos Milionários.

Palmeiras x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

STAR+: para clientes que assinaram este serviço de streaming

Taça Libertadores 2021 - Palmeiras x Atlético-MG

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Patrick de Paula (Zé Rafael), Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Atlético-MG

Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Vargas (Diego Costa). Técnico: Cuca

Arbitragem

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa e Gabriel Chade (ambos ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Quando será Palmeiras x Atlético-MG

Hoje, terça-feira, 21 de setembro (21/09), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Atlético-MG

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

