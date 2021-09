Pelé tranquiliza fãs após retorno à UTI: "Sigo me recuperando muito bem"

Hospital divulgou boletim médico informando que o Rei do futebol precisou voltar à UTI, porém, apenas como medida "preventiva". O ídolo santista se encontra atualmente estável

O Rei Pelé utilizou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 17, para comentar sobre seu estado de saúde após retornar à UTI do Hospital Albert Einstein. Em publicação no Instagram, o ex-jogador destacou que segue "se recuperando bem" e continua "sorrindo todos os dias".

"Meus amigos, eu sigo me recuperando muito bem. Hoje eu recebi visitas de familiares e continuo sorrindo todos os dias. Obrigado por todo amor que recebo de vocês", escreveu Pelé.

O Hospital Albert Einstein emitiu um boletim informando que o ex-atacante precisou voltar à UTI, porém, apenas como medida "preventiva" e o ídolo do Santos se encontra atualmente "estável" e sob "cuidados semi-intensivos".

Pelé foi internado para realizar a retirada de um tumor no cólon direito, no intestino. A cirurgia ocorreu no dia 4 de setembro e ele vinha se recuperando na UTI desde então. Na última terça, o Rei recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva e comemorou nas redes sociais.

