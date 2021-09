Brasil x República Tcheca ao vivo: onde assistir à Copa do Mundo de Futsal

Brasil e República Tcheca, líder e vice-líder, se enfrentam hoje, quinta, 16, pela Copa do Mundo de Futsal; confira onde assistir ao vivo à transmissão do jogo, horário, provável escalação e últimas notícias

O Brasil enfrenta hoje, quinta, 16 de setembro (16/09), a República Tcheca pela Copa do Mundo de Futsal. O jogo está marcado para começar às 14 horas (horário de Brasília), em Klaipda, na Lituânia.

O confronto do Mundial terá transmissão ao vivo na televisão aberta pela Globo e no canal SporTV, para assinantes. Confira como assistir ao vivo e demais informações ao final do texto.

Brasil x República Tcheca: grupo D

O Brasil vem de uma goleada contra o Vietnã na estreia na competição e lidera o Grupo D, com gols de Ferrão (quatro), Dieguinho (dois), Rodrigo, Pito e Leozinho. Do outro lado, a República Tcheca é a vice-líder, estando atrás do Brasil apenas no saldo de gols. O Panamá em terceiro e o Vietnã em quarto fecham o grupo.

Brasil x República Tcheca ao vivo: onde assistir

Globo: canal aberto

SporTV: para clientes das operadoras de TV a cabo compatíveis

Brasil x República Tcheca: quando será

Hoje, 16 de setembro (16/09), às 14 horas (horário de Brasília)

Copa do Mundo de Futsal: provável escalação do Brasil



Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão.

Técnico: Marquinhos Xavier

