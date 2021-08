Vasco x Ponte Preta ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juventude e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 29 de agosto (29/08), pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada na estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Juventude inicia a 18ª rodada da Série A na 13ª colocação. O time gaúcho soma 20 pontos em 16 jogos disputados. São cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas na competição, sendo quatro triunfos, três reveses e duas igualdades como mandante.

Já o São Paulo ocupa a 12ª colocação, totalizando 21 pontos somados em 17 partidas disputadas. O Tricolor Paulista possui cinco vitórias, seis empates e seis derrotas na competição, sendo três triunfos, quatro reveses e duas igualdades como visitante.

Juventude x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão



Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Juventude x São Paulo

Provável escalação

Juventude

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster (Quintero) e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho e Wagner; Capixaba, Marcos Vinícios e Ricardo Bueno

São Paulo

Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Pablo.

Arbitragem:

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Quando será Juventude x São Paulo

Hoje, domingo, 29 de agosto (29/08), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Juventude x São Paulo

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

