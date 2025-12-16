Dembélé vence o The Best e é eleito melhor do mundo pela Fifa

Dembélé vence o The Best e é eleito melhor do mundo pela FifaO camisa 10 do PSG superou o compatriota Kylian Mbappé e a sensação Lamine Yamal. Na temporada 2024/2025, o astro francês marcou 35 gols e distribuiu 14 assistências em 53 jogos
Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador de futebol masculino do mundo pela Fifa na tarde desta terça-feira, 16. A entrega dos prêmios ocorreu no Fifa The Best, evento que condecora os melhores jogadores do ano e que rivaliza com a Bola de Ouro da France Football como eleição dos craques da temporada.
O camisa 10 do PSG superou o compatriota Kylian Mbappé e a sensação Lamine Yamal. Na temporada 2024/2025, o astro francês marcou 35 gols e distribuiu 14 assistências em 53 jogos.
Pelo feminino, venceu Aitana Bonmatí, assim como na eleição da revista francesa. Novamente, a jogadora do Barcelona superou Mariona Caldentey, do Arsenal, e Alexia Putellas, também do Barcelona. Na temporada 2024/2025, a meio-campista marcou 16 gols e distribuiu 11 assistências em 44 partidas.
A eleição do prêmio funciona da seguinte forma: um comitê de notáveis nomes do esporte seleciona, em conjunto, os 10 finalistas e a partir dessas escolhas, quatro grupos de votantes ajudam a eleger os nomes. Divididos em peso 25%, os votos vêm dos técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa, capitães das ditas seleções, um jornalista de cada Federação filiada à Fifa e o público geral.
Leia mais
O prêmio de melhor treinador ficou com Luis Enrique, do PSG, que venceu a primeira Champions League do clube francês e superou na disputa Arne Slot, do Liverpool, e Hansi Flick, do Barcelona. A melhor treinadora ficou comSarina Wiegman, técnica da seleção inglesa.
Diferentemente do rival francês, o The Best divulga os vencedores de certas categorias antes do evento e premiou Gianluigi Donnarumma, do Manchester City, como melhor goleiro do mundo ainda pela manhã. A representante feminina da conquista ficou com a inglesa Hannah Hampton, arqueira do Chelsea.
O prêmio Puskás, entregue ao autor do gol mais bonito do ano, ficou com Santiago Montiel, do Independiente, que marcou um gol de bicicleta contra o Independiente Rivadavia, no Campeonato Argentino. O atleta dos Rojos superou os brasileiros Alerrandro, do CSKA, e Lucas Ribeiro, do Mamemolid Sundowns.
No futebol feminino, a premiação equivalente recebe o nome de Marta, em alusão a maior jogadora brasileira. Em sua segunda edição, a primeira foi vencida pela homônima, a ganhadora foi a mexicana Lizbeth Ovalle, que marcou um "gol escorpião" contra o Chivas Guadalajara. Hoje, a atacante atua no Orlando Pride, mas o tento premiado foi marcado enquanto atleta do Tigres.
O troféu Fifa Fair Play foi entregue ao médico alemão Andreas Harlass-Neuking, que salvou a vida de um torcedor durante uma partida da segunda divisão germânica. Na ocasião, o torcedor desmaiou e foi reanimado pelo profissional do SSV Jahn Regensburg.
Na premiação de "torcida do ano", a doação doações de brinquedos para crianças enfermas feitas pela torcida do Zarkho SC, do Iraque, foi a grande premiada.
Seleção da temporada
Junto dos prêmios individuais, a Fifa também elegeu os 11 melhores jogadores e as 11 melhores jogadoras de 2025. A seleção masculina ficou definida com: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk; Nuno Mendes; Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha; Pedri, Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.
Já a seleção feminina teve as seguintes atletas: Hannah Hampton; Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro; Cláudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas.
Confira todos os vencedores do The Best
- Melhor jogador - Ousmane Dembélé (PSG)
- Melhor jogadora - Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Melhor treinador do futebol masculino - Luis Enrique (PSG)
- Melhor treinadora do futebol feminino - Sarina Wiegma (Seleção inglesa)
- Melhor goleiro - Gianluigi Donnarumma (Ex-PSG e atualmente no Manchester City)
- Melhor goleira - Hannah Hampton (Chelsea)
- Prêmio Puskás - Santiago Montiel (Independiente)
- Prêmio Marta - Lizbeth Ovalle (Orlando Pride)
- Prêmio Fair Play - Andreas Harlass-Neuking (Médico do SSV Jahn Regensburg)
- Torcida do ano - Zakho SC (Iraque)