Curaçao: país com população menor do que Sobral jogará Copa 2026

País com população menor do que Sobral jogará a Copa do Mundo; conheça CuraçaoCom 160 mil habitantes, Curaçao tornou-se o menor país a se classificar para a Copa do Mundo, superando Cabo Verde, que possui cerca de 524 mil residentes
Após segurar o empate contra a Jamaica e garantir a liderança do Grupo B na última rodada das Eliminatórias da Concacaf, Curaçao fez história: tornou-se o menor país a se classificar para a Copa do Mundo – para se ter dimensão do feito, há mais habitantes em Sobral, no Ceará, do que na ilha.
Curaçao possui, em estimativa, cerca de 160 mil habitantes. Em Sobral, no interior do Ceará, o número atualizado do IBGE em 2025 aponta 216.519 residentes. Antes de Curaçao carimbar a vaga na Copa do Mundo de 2026, o posto de menor país classificado era de Cabo Verde, com 524 mil pessoas, que garantiu sua ida ao torneio por meio das Eliminatórias da África.
As Eliminatórias da Concacaf deram três vagas diretas aos líderes dos grupos (Panamá e Haiti, além de Curaçao). Outras duas seleções da confederação ainda disputarão a repescagem intercontinental: Jamaica e Suriname. Não muito tempo atrás, Curaçao — um país autônomo pertencente ao Reino dos Países Baixos — convivia com as últimas posições da região.
Agora, Curaçao torna-se a quinta nação caribenha a se classificar para a Copa do Mundo, seguindo os passos de Cuba, Haiti, Jamaica e Trinidad e Tobago. Apelidado de “Blue Wave” (Onda Azul), a equipe conquistou a classificação sob comando do técnico Dick Advocaat, com uma campanha invicta nas Eliminatórias.
Curaçao e o futebol
Curaçao fazia parte das Antilhas Holandesas, grupo de países que englobavam colônias da Holanda: Curaçao, São Martinho, Aruba, Saba, Sint Eustatius e Bonaire. Em 2010, as Antilhas deixaram de existir, com três primeiros se tornando países independentes e membros do Reino dos Países Baixos e os outros três se tornando municípios ultramarinos da Holanda.
Para a Fifa, com o término das Antilhas Holandesas, o que correspondia ao grupamento passou a ser vinculado a Curaçao, que de longe era o país mais representativo no futebol, já que seus times venciam quase todos os campeonatos da então Antilhas Holandesas, que valia vaga à Concachampions.
Aliás, Curaçao, mesmo com apenas 160 mil habitantes, tem um campeonato local, a Curaçao Promé Divishon, e até uma Segundona. Mas a sua seleção pode ter como apelido “Pequena Holanda”. Afinal, dos 24 jogadores convocados na Data Fifa, 23 são holandeses de nascimento, mas que têm alguma ascendência em Curaçao (pais ou avós) e, sem chance na Laranja Mecânica, optaram por jogar pela ilha caribenha.
Apenas um jogador, Tahith Chong, é nascido em Curaçao. Mas mesmo assim, começou na base do PSV-HOL, antes de ir para os ingleses Manchester United (hoje joga no Sheffield United, também da Inglaterra).
Curiosidades sobre Curaçao
Evolução no futebol
- A seleção de Curaçao é apelidada de “Blue Wave” (onda azul, em português).
- Sob comando do técnico Dick Advocaat, Curaçao fez campanha invicta em 10 partidas nas Eliminatórias.
- Na segunda fase, somou vitórias contra Barbados, Aruba, Santa Lúcia e Haiti, marcando 15 gols.
- Na terceira fase, encarou seleções como Jamaica, Trinidad e Tobago e Bermudas.
- Destaques da campanha:
- 2 a 0 sobre a Jamaica, em casa;
- 7 a 0 sobre Bermudas, abrindo a Data Fifa de novembro.
- O time chega ao Mundial com nomes como Tahith Chong, Kenji Gorré e os irmãos Leandro e Juninho Bacuna, símbolo dessa “nova onda azul” no Caribe.
Curaçao: país, cultura e contexto
- Ilha caribenha localizada ao norte da costa da Venezuela, cerca de 65 km da Península de Paraguana, tem uma área total de 444 km² e uma população de 165 mil habitantes (estimativa de 2023).
- Curaçao faz parte do chamado Caribe Neerlandês e é um país constituinte do Reino dos Países Baixos.
- Idiomas oficiais: holandês e papiamento (crioulo com elementos de português, espanhol, holandês, línguas africanas e indígenas).
- A ilha é conhecida por sua arquitetura colonial colorida, forte cena artística e grande diversidade cultural.
- A capital Willemstad é Patrimônio Mundial da UNESCO, famosa pelos prédios em tons pastéis à beira-mar.
- A cultura local mistura influências holandesas, caribenhas e afro-caribenhas, visíveis na culinária, música e festivais.
- Curaçao é também um destino turístico muito procurado por mergulhadores e praticantes de snorkel
- Curaçao é o primeiro país a se classificar para uma Copa do Mundo sem ter nenhum jogador nascido no país
- Entre 1954 e 2010, o país fazia parte das Antilhas Holandesas. Depois, tornou-se um país autônomo pertencente ao Reino dos Países Baixos,
- Todos os convocados para a classificação histórica são nascidos na Holanda, mas possuem familiares ou raízes na ilha.
