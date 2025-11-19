Com 160 mil habitantes e seleção de holandeses, Curaçao vai à Copa

Curaçao, ao empatar com a Jamaica em 0 a 0 nesta terça-feira , 18/11, conseguiu um feito histórico. Afinal, pela primeira vez, este país, que é uma pequena ilha do tamanho da cidade de São Paulo (tem 444 km²), vai disputar uma Copa do Mundo. E, de quebra, se tornou o país com a menor população a conseguir jogar um Mundial. Afinal, tem apenas 160 mil habitantes, o que equivale à população do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com isso, quebra o recorde de Cabo Verde, que, ao se classificar para a Copa há semanas, tinha se tornado, com seus 524 mil habitantes, o menos populoso.

Apesar do futebol pouco conhecido, Curaçao até que faz bonito. Para um país tão pequeno e que tem o beisebol como esporte mais popular, a sua seleção realiza jogos duros contra rivais de maior porte. Seus times, quando disputam a Liga dos Campeões da Concacaf, às vezes chegam longe. O Jong Colombia, por exemplo, já foi vice-campeão da Concachampions duas vezes (1967 e 1979).

Curaçao e o futebol

Curaçao fazia parte das Antilhas Holandesas, grupo de países que englobavam colônias da Holanda: Curaçao, São Martinho, Aruba, Saba, Sint Eustatius e Bonaire. Em 2010, as Antilhas deixaram de existir, com três primeiros se tornando países independentes e membros do Reino dos Países Baixos e os outros três se tornando municípios ultramarinos da Holanda. Para a Fifa, com o término das Antilhas Holandesas, o que correspondia ao grupamento passou a ser vinculado a Curaçao, que de longe era o país mais representativo no futebol, já que seus times venciam quase todos os campeonatos da então Antilhas Holandesas, que valia vaga à Concachampions.

Aliás, Curaçao, mesmo com apenas 160 mil habitantes, tem um campeonato local, a Curaçao Promé Divishon, e até uma Segundona. Mas a sua seleção pode ter como apelido “Pequena Holanda”. Afinal, dos 24 jogadores convocados na Data Fifa, 23 são holandeses de nascimento, mas que têm alguma ascendência em Curaçao (pais ou avós) e, sem chance na Laranja Mecânica, optaram por jogar pela ilha caribenha. Apenas um jogador, Tahith Chong, é nascido em Curaçao. Mas mesmo assim, começou na base do PSV-HOL, antes de ir para os ingleses Manchester United (hoje joga no Sheffield United, também da Inglaterra).