Cervejaria brasileira patrocinará a Champions League a partir de 2027

Contrato da Heineken com a Liga dos Campeões vai até 2027 / Crédito: Valery HACHE / AFP

A cervejaria brasileira Ambev assinou um acordo de patrocínio de seis anos com a Uefa e substituirá a holandesa Heineken como anunciante de bebidas alcoólicas da Champions League. O acordo será válido a partir de 2027 e encerrará um legado de 33 anos da marca de bebidas dos Países Baixos. Além da maior competição de clubes europeus, o conglomerado nacional também terá direito a explorar todas as competições de clubes masculinos da Uefa, exceto a Liga dos Campeões Sub-19. O acordo foi fechado entre a AB-InBev, grupo global que a Ambev faz parte, e a UC3, joint venture entre UEFA e os Clubes Europeus.