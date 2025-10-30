Cervejaria brasileira patrocinará a Champions League a partir de 2027

Cervejaria brasileira patrocinará a Champions League a partir de 2027Além da maior competição de clubes europeus, o conglomerado nacional também terá direito a explorar todas as competições de clubes masculinos da Uefa
A cervejaria brasileira Ambev assinou um acordo de patrocínio de seis anos com a Uefa e substituirá a holandesa Heineken como anunciante de bebidas alcoólicas da Champions League. O acordo será válido a partir de 2027 e encerrará um legado de 33 anos da marca de bebidas dos Países Baixos.
Além da maior competição de clubes europeus, o conglomerado nacional também terá direito a explorar todas as competições de clubes masculinos da Uefa, exceto a Liga dos Campeões Sub-19. O acordo foi fechado entre a AB-InBev, grupo global que a Ambev faz parte, e a UC3, joint venture entre UEFA e os Clubes Europeus.
Conforme informações do portal americano Yahoo Finance, o contrato teria valores de U$ 232 milhões (aproximadamente R$ 1,2 bilhão) por temporada, superiores aos de cerca de U$ 115 milhões (aproximadamente R$ 618 milhões) pagos pela Heineken.
Com a compra das cotas de patrocínio, a cervejaria brasileira busca expandir o alcance de suas "cervejas premium", que cresceram em vendas 15% no primeiro trimestre de 2025, garantindo a liderança de comercialização no segmento.
A empresa é dona das marcas Stella Artois, Corona e Spaten e teria como metas comerciais criar ativações de integração entre os rótulos e experiências interativas envolvendo o futebol.
A AB InBev também é dona da marca Budweiser, que tem uma parceria de longa data com a Fifa nos patrocínios da Copa do Mundo de seleções e também foi parceira da entidade máxima do futebol na Copa do Mundo de Clubes, realizada entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos.
Fora os torneios futebolísticos, a cervejaria também tem acordos com o Comitê Olímpico Internacional (COI). A empresa do ramo de bebidas já foi patrocinadora das olimpíadas de 2024, em Paris, e tem vínculo para os jogos de Los Angeles, em 2028, e Brisbane, em 2032.