Saiba quais são as 20 seleções classificadas para a Copa do Mundo

Jogadores da Seleção da Argélia comemorando vitória por 3 a 0 sobre a Somália nas Eliminatórias Africanas. o triunfo garantiu a vaga na Copa do Mundo para os argelinos. / Crédito: reprodução/lesverts.faf

A Argélia se classificou para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, ao derrotar a Argélia por 3 a 0 nesta quinta-feira, 9, em Oran, na Argélia. Será a quinta participação dos argelinos na história dos Mundiais, depois das edições de 1982, 1986, 2010 e 2014. Devido uma guerra civil no país, a Somália não mandou o jogo em casa por questões de segurança. Com isso, a federação somali decidiu atuar na casa dos adversários visando o lucro pela lotação dos argelinos. A partida que devolveu os Verdes para a Copa do Mundo teve mais de 40 mil torcedores.

A Argélia se junta à Tunísia, Marrocos e Egito como os representantes africanos já classificados para o Mundial do próximo ano. O continente terá pelo menos nove seleções no torneio, com um eventual décimo participante, a depender do resultado da repescagem. Nas Eliminatórias da África, os líderes das nove chaves garantem vaga direta, enquanto os quatro melhores segundos colocados disputam um mata-mata por vaga na repescagem. Classificados à Copa do Mundo de 2026 Países-sede: Canadá, EUA e México. América do Sul (6 vagas): Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai.

África (9 vagas): Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia + 5. Ásia (8 vagas): Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália + 2. Oceania (1 vaga): Nova Zelândia.