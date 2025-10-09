Casa de Vini Jr. tem princípio de incêndio registrado após falha elétrica em sauna

O incêndio não teve mortos ou feridos registrados e teria iniciado na sauna da casa do atleta e atingido dois andares

Um incêndio foi registrado na residência do jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, na manhã desta quinta-feira, 9, na Espanha. Segundo o jornal Telemadrid, da Espanha, as chamas atingiram o teto falso de uma sauna, localizada no subsolo da casa, e a fumaça tomou conta de dois andares acima.

As informações preliminares dão conta de que um possível curto-circuito, com início por volta das 11h, ocasionou o incêndio da casa, situada em La Moraleja, bairro residencial afluente do município de Alcobendas, no norte de Madri. Equipes de bombeiros foram acionadas e as chamas foram controladas.