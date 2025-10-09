Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casa de Vini Jr. tem princípio de incêndio registrado após falha elétrica em sauna

O incêndio não teve mortos ou feridos registrados e teria iniciado na sauna da casa do atleta e atingido dois andares
Um incêndio foi registrado na residência do jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, na manhã desta quinta-feira, 9, na Espanha. Segundo o jornal Telemadrid, da Espanha, as chamas atingiram o teto falso de uma sauna, localizada no subsolo da casa, e a fumaça tomou conta de dois andares acima.

As informações preliminares dão conta de que um possível curto-circuito, com início por volta das 11h, ocasionou o incêndio da casa, situada em La Moraleja, bairro residencial afluente do município de Alcobendas, no norte de Madri. Equipes de bombeiros foram acionadas e as chamas foram controladas.

O atleta não estava presente no local devido à convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, 10, e o Japão, em 14 de outubro próximo.

