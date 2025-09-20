Mbappé marca, e Real Madrid bate o Espanyol pelo Campeonato Espanhol

Mbappé marca e celebra gol com Vini Jr em vitória sobre Espanyol em La Liga / Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O Real Madrid recebeu o Espanyol, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols de Éder Militão e Kylian Mbappé. Situação da Tabela Com o resultado, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento e na liderança do Campeonato Espanhol, com 15 pontos conquistados, em cinco rodadas. Por outro lado, o Espanyol, que conheceu a primeira derrota na competição, perdeu a chance de encostar no líder e ficou na 3ª posição, com dez pontos.