Mbappé marca, e Real Madrid bate o Espanyol pelo Campeonato Espanhol

Com o resultado, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento e na liderança do Campeonato Espanhol, com 15 pontos conquistados, em cinco rodadas
O Real Madrid recebeu o Espanyol, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. Os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols de Éder Militão e Kylian Mbappé.

Com o resultado, o Real Madrid segue com 100% de aproveitamento e na liderança do Campeonato Espanhol, com 15 pontos conquistados, em cinco rodadas. Por outro lado, o Espanyol, que conheceu a primeira derrota na competição, perdeu a chance de encostar no líder e ficou na 3ª posição, com dez pontos.

REAL MADRID 2 x 0 ESPANYOL

  • Competição: Campeonato Espanhol - quinta rodada
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)
  • Data: 20 de setembro de 2025 (sábado)
  • Horário: 11h15 (de Brasília)

O Real Madrid abriu o placar aos 22 minutos de jogo. Éder Militão recebeu de Federico Valverde, puxou para a perna direita e acertou um belo chute do meio da rua. O goleiro Marko Dmittrovic ainda chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

No segundo tempo, logo aos três minutos, Vinícius Júnior arrancou pela ponta esquerda e tocou atrás para Kylian Mbappé. O francês ajeitou, bateu de fora da área no cantinho, sem chances para o goleiro, e marcou o segundo dos donos da casa.

Real Madrid:
Enfrenta o Levante nesta terça-feira, às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Ciudad de Valencia.

Espanyol:
Recebe o Valencia também nesta terça, às 14 horas, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio RCDE.

