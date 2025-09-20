Com Arias e André no banco, Wolves perdem a quinta seguida na Premier League

Time comandado pelo português Vítor Pereira, ex-Flamengo, deu novo vexame em casa. Ainda não pontuou no campeonato e amarga a lanterna / Crédito: Jogada 10

A crise do Wolverhampton se aprofundou ainda mais neste sábado (20). Em sua casa, o Molineux Stadium, a equipe recebeu o Leeds United e foi derrotada por 3 a 1, somando a quinta derrota seguida na Premier League e mantendo-se na lanterna da competição, sem pontos. O jogo começou com os donos da casa animando a torcida. Logo aos 8 minutos, Krejci aproveitou um passe preciso e abriu o placar para o Wolves. Mas a alegria durou pouco. Calvert-Lewin empatou para o Leeds, e Stach, aos 39, em cobrança de falta, virou a partida. Antes do intervalo, aos 45, Okafor ampliou para os visitantes, deixando os Wolves em desespero em apenas 13 minutos.