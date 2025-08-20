Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campeonato Saudita ao vivo: onde assistir aos jogos do CR7

Campeonato Saudita: veja onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Saudita 2025/26 começa em 28 de agosto com 34 rodadas emocionantes. Saiba onde assistir ao vivo aos jogos de Al-Nassr, de CR7, e outros
Tipo Notícia

A Saudi Pro League, conhecida no Brasil como Campeonato Saudita, se consolidou como uma das ligas mais atraentes do futebol mundial.

O torneio reúne craques internacionais e clubes históricos como Al-Hilal, Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo (CR7), Al-Ittihad e Al-Ahli. A temporada 2025/26 começa no dia 28 de agosto e terá 34 rodadas no sistema de pontos corridos.

A expectativa é de mais equilíbrio e partidas de alto nível, já que os clubes seguem investindo em contratações de peso.

Onde assistir ao vivo ao Campeonato Saudita

Os jogos do Campeonato Saudita terão transmissão multiplataforma. No Brasil, as partidas estarão disponíveis na TV por assinatura pelos canais BandSports e SporTV 2, além dos serviços de streaming Bandplay, Newco Play e Premiere.

Na internet, o público poderá acompanhar gratuitamente pelo Canal GOAT e pelo Esporte na Band, ambos no YouTube. Dessa forma, os torcedores não perderão nenhum detalhe dos confrontos que envolvem os principais clubes da liga.

Supercopa Saudita

Além do torneio principal, os fãs  poderão acompanhar a Supercopa Saudita. Os jogos serão transmitidos pelos canais SporTV 2, BandSports e pelo Canal GOAT no YouTube.

Serviço – Campeonato Saudita 2025/26

  • Quando: a partir de 28 de agosto de 2025
  • Onde assistir: BandSports, SporTV 2, Premiere, Bandplay, Newco Play, Canal GOAT (YouTube) e Esporte na Band (YouTube)

