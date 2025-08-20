Campeonato Saudita ao vivo: onde assistir aos jogos do CR7

Confira como e onde assistir ao Campeonato Saudita. / Crédito: Reprodução/Saudi Pro League

A Saudi Pro League, conhecida no Brasil como Campeonato Saudita, se consolidou como uma das ligas mais atraentes do futebol mundial. O torneio reúne craques internacionais e clubes históricos como Al-Hilal, Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo (CR7), Al-Ittihad e Al-Ahli. A temporada 2025/26 começa no dia 28 de agosto e terá 34 rodadas no sistema de pontos corridos.

Onde assistir ao vivo ao Campeonato Saudita Os jogos do Campeonato Saudita terão transmissão multiplataforma. No Brasil, as partidas estarão disponíveis na TV por assinatura pelos canais BandSports e SporTV 2, além dos serviços de streaming Bandplay, Newco Play e Premiere. Na internet, o público poderá acompanhar gratuitamente pelo Canal GOAT e pelo Esporte na Band, ambos no YouTube. Dessa forma, os torcedores não perderão nenhum detalhe dos confrontos que envolvem os principais clubes da liga.