PSG x Real Madrid ao vivo: onde assistir pelo Mundial de Clubes

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

PSG e Real Madrid se enfrentam hoje, quarta-feira, 9 de julho (09/07), em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 16 horas (horário de Brasília).

Apesar de chegar invicto ao confronto, o Real Madrid mostrou sinais de vulnerabilidade e vem de uma classificação dramática nas quartas de final.

Sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, o time sobreviveu a um susto enorme contra o Borussia Dortmund, onde uma vitória que parecia tranquila quase se transformou em prorrogação nos acréscimos, sendo salvo por uma defesa espetacular do goleiro Courtois no último lance. (Com Jogada 10)