Militão lamenta falhas do Real Madrid contra o PSG: "Faltou atenção e intensidade"

Zagueiro Eder Militão no jogo PSG x Real Madrid, no MetLife Stadium, pelo Mundial de Clubes 2025 / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O sonho da Copa do Mundo de Clubes acabou para o Real Madrid, após a derrota de 4 a 0 contra o PSG, no MetLife Stadium, pela semifinal do torneio. Éder Militão, jogador merengue que entrou na segunda etapa da partida, indicou o que faltou à equipe durante os 90 minutos contra os franceses. "A gente já sabia que a gente enfrentaria um time muito intenso, a gente sabe do potencial, que eles vêm na crescente e com muita intensidade. (Faltou) Igualar na intensidade, igualar nos duelos, o querer jogar, porque a gente sabe que quando a gente iguala todos esses quesitos, as nossas qualidades sobressaem. Então, acho que faltou mesmo um pouquinho de atenção e intensidade", iniciou Éder Militão ao SporTV. Esta foi a primeira partida do zagueiro após oito meses afastado dos gramados por lesão.

Desta maneira, o Real Madrid, eliminado na semifinal, conheceu sua primeira derrota em Mundias da Fifa — agora, a equipe registra 16 vitórias, três empates e um revés. Éder Militão também falou a respeito do início de trabalho do espanhol Xabi Alonso, ex-Bayer Leverkusen, à frente do Real Madrid. A Copa do Mundo de Clubes foi o primeiro torneio do novo comandante. "A gente está assimilando, fazendo as coisas que o Xabi está pedindo. Agora é questão de tempo, acho que a gente veio demonstrando desde o primeiro jogo até agora que teve evolução. Agora é descansar, esquecer o que aconteceu hoje e para a próxima temporada voltar bem melhor", disse o brasileiro. "Cada um tem uma maneira diferente de pensar (do Ancelotti). Ele impõe bastante, ele treina bastante com a gente, ele gosta de estar no meio do treinamento, ensinar, mas é um ótimo treinador", finalizou Éder Militão.