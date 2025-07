PSG goleia Real Madrid e enfrentará Chelsea na final do Mundial

Com o triunfo, o PSG carimbou seu passaporte à final da competição, onde enfrenta o Chelsea, que superou o Fluminense pela outra chave. Do outro lado, o estrelado Real Madrid foi eliminado e, de quebra, sofreu sua primeira derrota em Mundiais de Clubes organizados pela Fifa. Agora, a equipe registra 16 vitórias, três empates e um revés.

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela semifinal do Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain enfrentou o Real Madrid no MetLife Stadium, goleou por 4 a 0 e se classificou para a grande decisão. Fabián Ruiz (2), Dembélé e Gonçalo Ramos balançaram as redes para a equipe francesa.

O Real Madrid retorna aos gramados apenas no dia 19/08, às 16h (de Brasília, quando recebe o Osasuna, no Santiago Bernabéu, pela estreia do Campeonato Espanhol. Valendo o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, PSG e Chelsea se enfrentam no próximo domingo, às 16h, novamente no MetLife Stadium.

PSG 4 x 0 Real Madrid: como foi o jogo

O placar foi inaugurado pelo PSG logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Ao errar domínio, Asencio sofreu desarme de Dembélé, que foi derrubado por Courtois, mas deixou a bola em disputa. Livre de marcação, Fabián Ruiz aproveitou a oportunidade na pequena área e arrematou firme para marcar.

Aos oito minutos da etapa complementar, o Paris Saint-Germain ampliou sua vantagem com outra falha da defesa do Real Madrid. Em tentativa de passe, Rudiger furou e acabou desarmado por Dembélé. O atacante francês carregou até a área e, cara a cara com Courtois, finalizou de chapa, no canto esquerdo.

O PSG aumentou a diferença aos 24 minutos da primeira etapa, quando facilmente se livrou da pressão imposta pela equipe espanhola. Após tabelar com Doué e Dembélé, Hakimi venceu Asencio na velocidade e cruzou rasteiro para encontrar Fabián Ruiz. O meia espanhol, então, concluiu cruzado e balançou as redes.