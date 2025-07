Liverpool pagará salários de Diogo Jota à família até o fim do contrato, em 2027, diz jornal

Segundo o jornal português “Record”, os “Reds” se comprometeram em pagar a família do atacante — a agora viúva Rute Cardoso e os órfãos Dinis (4 anos), Duarte (2 anos) e a caçula Rute (8 meses) — todo o valor que ele receberia até o fim de seu contrato no clube .

Conforme a plataforma especializada em finanças do esporte Capology, Jota recebia um salário anual de 7,28 milhões de euros (R$ 46,4 milhões) — sendo esse o nono maior vencimento da folha salarial da equipe inglesa. O contrato do português com o Liverpool se encerra no dia 30 de junho de 2027.

Sequência de homenagens

Neste sábado, 5, os jogadores do Liverpool, diretores e o técnico Arne Slot acompanharam o velório do atacante em Gondomar, no interior de Portugal. Além deles, diversos companheiros de seleção portuguesa e ex-companheiros de time também estiveram presentes no momento.

Durante sua passagem pelos “Reds”, ele entrou em campo em 182 partidas, marcando 65 gols e dando 26 assistências, sendo peça importante na conquista do Campeonato Inglês, na temporada passada.

Além dele, Jota também conquistou duas Copas da Liga Inglesa (2021–2022 e 2023–2024) e uma Copa da Inglaterra (2021–2022).