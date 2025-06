Catar estuda sediar o Mundial de Clubes de 2029

Cerimônia de encerramento da Copa do Mundo do Catar / Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Catar demonstrou interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. A sede da Copa de 2022 deverá ser a principal rival do Brasil no processo de licitação da competição da Fifa. No dia 20 de junho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se colocou à disposição para receber a próxima edição do torneio. Sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar começou a investir no futebol nos últimos anos. O país do Oriente Médio construiu nove estádios para o torneio de seleções e continua com uma boa infraestrutura para receber competições internacionais.