Juventus x Manchester City: assistir ao vivo, grátis e online; veja como

Destaque para Yildiz, que marcou três gols ao todo e surge como um dos artilheiros do certame, ao lado de Olise, Musiala (ambos do Bayern), Abou Ali (Al Ahly) e Di Maria (Benfica).

A Juventus fez seu dever de casa nas duas primeiras rodadas da competição. Primeiro, meteu 5 a 0 sem sustos no Al Ain (EAU), em sua estreia. Depois, 4 a 1 no Wydad (MAR). As duas partidas contaram com show do ataque italiano.

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com as goleadas, o time conseguiu chegar à terceira rodada como líder do grupo pelo número de gols feitos (nove), já que empata no saldo de gols com o City (oito).

Que o Manchester City tem fome de gols, todos sabemos. E na última rodada, contra o Al-Ain, o time tentou até o último segundo ficar com a liderança do grupo. Para isso, precisaria vencer por sete gols de diferença. No entanto, o placar ficou “apenas” no 6 a 0.