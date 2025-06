Jogo do Real Madrid hoje, 26, no Mundial: como assistir ao vivo e online

A partida será disputada no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos, às 22 horas (horário de Brasília).

O craque francês não foi relacionado para a última rodada do Grupo H, apesar de ter treinado com o grupo nesta quarta-feira, um retorno que alimentou as esperanças de que ele finalmente estrearia na Copa de Clubes após quase duas semanas afastado devido a uma gastroenterite.

Apesar da nova ausência de Kylian Mbappé, o Real Madrid está confiante em que tem as armas prontas para a batalha decisiva contra o Salzburg, que decidirá sua permanência na Copa do Mundo de Clubes.

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ficar de fora deste jogo na casa do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl do futebol americano em 2017 e 2024, é mais uma decepção para Mbappé na reta final de uma temporada que não foi nada tranquila para os 'merengues'.

Sem conquistar nenhum título importante e tendo se despedido de seu técnico mais vencedor, o italiano Carlo Ancelotti, agora no comando da seleção brasileira, a equipe teve no astro francês — artilheiro da LaLiga com 31 gols e da Europa com 43 — um de seus poucos pontos altos. (Com AFP)