Afastado do elenco em 2023, Mbappé acusa PSG de assédio moral

Kylian Mbappe comemorando gol pelo Real Madrid / Crédito: Oscar DEL POZO CAÑAS / AFP

Um processo judicial foi aberto nesta semana por assédio moral após uma denúncia apresentada por Kylian Mbappé contra o Paris Saint-Germain, seu ex-clube. Em evidência: a prática do "loft", já denunciada por outros jogadores. O Ministério Público de Paris indicou na quinta-feira à AFP que abriu um processo judicial por assédio moral. Dois juízes de instrução foram designados, especificou uma fonte próxima ao caso, para investigar as alegações do jogador, que agora joga pelo Real Madrid.

O PSG não é o único clube apontado por essas alegações. Em janeiro de 2024, o sindicato de futebolistas profissionais, UNFP, apresentou uma queixa com base em uma lista de cerca de cinquenta jogadores que sofreram "loft" (mas que não estavam diretamente envolvidos na elaboração da queixa). O sindicato acusou os clubes de assédio moral e extorsão por terem deliberadamente afastado certos jogadores com o objetivo, segundo o sindicato, de "maximizar o preço de transferência". Uma investigação foi então aberta, liderada pelo Ministério Público. No início de junho, os advogados do UNFP, Léon Del Forno e Julia Minkowski, apresentaram uma nova queixa para que um juiz de instrução fosse designado para as investigações.

Durante a janela de transferências de verão, regulamentada pelo acordo coletivo dos futebolistas profissionais, os clubes podem colocar seus jogadores que desejam se livrar deles em um "loft", uma espécie de isolamento: sem treinos com o grupo profissional ou jogos. De acordo com o Artigo 507 da Carta do Futebol Francês, que funciona como um acordo coletivo, os clubes têm certas obrigações com esses jogadores: permitir-lhes acesso a vestiários, instalações de treinamento e assistência médica "eventualmente diferente, mas de qualidade equivalente". Eles também devem fornecer-lhes o equipamento "previsto para todos os jogadores profissionais" e propor horários de treinamento "compatíveis com as demais condições de preparação e treinamento do grupo principal de profissionais, bem como respeitosos à saúde dos jogadores".

Essa "reforma" deve terminar em 1º de setembro, data limite do mercado de transferências. No entanto, a prática enfrenta inúmeros abusos, segundo seus detratores. Esse isolamento, considerado abusivo, leva os jogadores a renovar seu contrato com o clube ou, ao contrário, aceitar uma transferência – com benefício econômico para o clube de origem – ou até mesmo rescindir o contrato. Contatado na quinta-feira, o advogado de cobrança de Kylian Mbappé, Pierre-Olivier South, não quis comentar sobre a abertura do processo judicial. O entorno do jogador não se pronunciou, nem o PSG.