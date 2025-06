Inter de Milão x River Plate: assistir ao vivo, grátis e online; veja como

Inter de Milão x River Plate hoje (25/06): como assistir ao vivo e online ao jogo do Mundial de Clubes Fifa / Crédito: BUDA MENDES / AFP

Inter de Milão e River Plate se enfrentam hoje, quarta-feira, 25 de junho (25/06), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. Veja abaixo onde assistir ao vivo, grátis e online. A partida será disputada no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, às 22 horas (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto. Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Inter de Milão x River Plate: como chegam os times A Inter de Milão chega embalada para o confronto decisivo contra o River Plate após conquistar sua primeira vitória no Mundial de Clubes, ao bater o Urawa Red Diamonds por 2 a 1 com um gol nos acréscimos. Sob o comando de Cristian Chivu, a equipe italiana assumiu a vice-liderança do Grupo E e depende apenas de si para garantir a classificação às oitavas de final.

Um empate com gols já é suficiente para avançar, mas a vitória assegura a liderança da chave, meta traçada desde o início da competição. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O River Plate chega para o confronto contra a Inter de Milão ocupando a liderança do Grupo E, com os mesmos quatro pontos do rival, mas em vantagem no saldo de gols.

A equipe argentina estreou com uma sólida vitória por 3 a 1 sobre o Urawa Red Diamonds, mas tropeçou diante do Monterrey ao empatar sem gols, mesmo dominando amplamente as ações ofensivas. Apesar do empate, uma vitória ou um empate com gols garante a classificação às oitavas, e até uma derrota pode bastar, desde que os mexicanos não vençam os japoneses na outra partida da rodada. (Com Jogada 10) Inter de Milão x River Plate: onde assistir ao vivo ao jogo do Mundial de Clubes Globo : canal de TV aberta



: canal de TV aberta SporTV : canal de TV fechada



: canal de TV fechada CazéTV : canal do YouTube



: canal do YouTube DAZN: serviço de pay-per-view