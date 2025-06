Borussia Dortmund x Ulsan HD ao vivo, grátis e online: onde vai passar?

Jogo do Mundial de Clubes entre Borussia Dortmund e Ulsan HD é nesta quarta, 25, e tem transmissão ao vivo. Confira onde assistir e horário

A partida será disputada no TQL Stadium, em Ohio, nos Estados Unidos, às 16 horas (horário de Brasília).

Borussia Dortmund e Ulsan HD se enfrentam hoje, quarta-feira, 25 de junho (25/06), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. Veja abaixo onde assistir ao vivo, grátis e online.

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Borussia Dortmund x Ulsan HD: como chegam os times

Se levou um sufoco contra o Fluminense em sua estreia no Mundial, o Dortmund se recuperou ao vencer o Mamelodi Sundowns (RSA) por 4 a 3, na segunda rodada. O time chegou a abrir 4 a 1, mas, desatento, levou dois gols, o que contribuiu para que chegasse à terceira e definitiva rodada em segundo no Grupo F.

Para avançar, a equipe do técnico Niko Kovac precisa de um simples empate. Agora, se quiser passar como líder da chave, precisa vencer e fazer saldo.