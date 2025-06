Assistir Espérance x Chelsea ao vivo, grátis e online: onde vai passar?

Jogo do Mundial de Clubes entre Espérance e Chelsea é nesta quarta, 24, e tem transmissão ao vivo. Confira onde assistir ao vivo e horário

A partida será disputada no Lincoln Financial Field, na Filadéfila, nos Estados Unidos, às 22 horas (horário de Brasília).

Espérance e Chelsea se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de junho (24/06), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. Veja abaixo onde assistir ao vivo, grátis e online.

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Espérance x Chelsea: como chegam os times

A equipe da Tunísia venceu o seu primeiro jogo na última rodada e agora tenta fazer história para conseguir a classificação para as quartas de final.

Para o duelo decisivo, o Espérance não conta com Bealili, autor do gol contra os norte-americanos, que recebeu o terceiro cartão amarelo.