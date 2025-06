Bayern x Boca Juniors: ao vivo: onde assistir ao jogo - grátis e online

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam hoje, sexta-feira, 20 de junho (20/06), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, às 22 horas (horário de Brasília).

O Boca Juniors teve um início avassalador contra o Benfica em sua estreia no Mundial, abrindo 2 a 0 logo no primeiro tempo. No entanto, mesmo com um jogador a mais, cedeu o empate, ficando no frustrante 2 a 2.

Para piorar, Ander Herrera e Figal levaram cartão vermelho e, por isso, desfalcam a equipe por suspensão. (Com Jogada 10)



Bayern de Munique x Boca Juniors: onde assistir ao vivo ao jogo do Mundial de Clubes

Globo: canal de TV aberta

SporTV: canal de TV fechada

CazéTV: canal do Youtube



canal do Youtube DAZN: serviço de pay-per-view

Mundial de Clubes: dia e horário do jogo Bayern de Munique x Boca Juniors

Sexta-feira, 20 de junho (20/06), às 22 horas (horário de Brasília).