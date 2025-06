Hoje tem jogo do Mundial de Clubes? Veja onde vai passar Inter Miami x Porto

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Inter Miami x Porto: como chegam os times

O Inter Miami não conseguiu estrear com vitória no Mundial de Clubes e acabou ficando no empate sem gols com o Al Ahly, do Egito, na partida de abertura do torneio, realizada no último fim de semana na Flórida.

Após a partida, o técnico Javier Mascherano reconheceu que “o nervosismo e a ansiedade pregaram uma peça” na equipe durante a etapa inicial. No entanto, elogiou a postura dos jogadores no segundo tempo e afirmou que, se repetirem aquela atuação, “podem vencer qualquer adversário” nas próximas rodadas.