Real Madrid x Al Hilal ao vivo: onde assistir ao jogo - grátis e online

Real Madrid x Al Hilal hoje (18/06): como assistir ao vivo e online ao jogo do Mundial de Clubes Fifa / Crédito: Aric Becker/AFP

Real Madrid e Al Hilal se enfrentam hoje, quarta-feira, 18 de junho (18/06), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no estádio Hard Rock Stadium, em MiamI (EUA), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), na CazéTV (canal do YouTube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Real Madrid x Al Hilal: como chegam os times Com nove títulos nos formatos anteriores do Mundial de Clubes, o Real chega aos Estados Unidos para manter a sua hegemonia nesse cenário. Além da novidade de Xabi Alonso no comando da equipe, os merengues também contam com novidades no gramado. A principal é a chegada do lateral-direito Alexander-Arnold, que veio do Liverpool e já pode realizar sua estreia contra os sauditas. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp