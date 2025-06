Pachuca x RB Salzburg ao vivo: onde assistir ao jogo - grátis e online

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Pachuca e Red Bull Salzburg se enfrentam hoje, quarta-feira, 18 de junho (18/06), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no estádio TQL Stadium, em Cincinnatti (EUA), às 19 horas (horário de Brasília).

No último dia 8 de junho, o Pachuca venceu o Al Ahly por 5 a 3 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em um amistoso.

O Pachuca segue buscando a sua melhor versão para a edição de 2025 do Mundial de Clubes da Fifa. Sem dúvida, será um desafio intenso para Los Tuzos, já que, nas últimas partidas, o time mostrou certa fragilidade no setor ofensivo.

O Salzburg conquistou sua vaga no torneio mundial através do ranking da Uefa, graças a uma sequência de campanhas consistentes ao longo do ciclo de quatro anos entre 2021 e 2024. Para esta partida,o treinador Thomas Letsch deve entrar com uma dupla de atacates, Baidoa e Ratkov. (Jogada 10)

Pachuca x Red Bull Salzburg: onde assistir ao vivo ao jogo do Mundial de Clubes

SporTV: canal de TV fechada

CazéTV: canal do YouTube



Mundial de clubes: dia e horário do jogo Pachuca x Red Bull Salzburg

Quarta-feira, 18 de junho (18/06), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será Pachuca x Red Bull Salzburg



Estádio TQL Stadium, em Cincinnatti (EUA)