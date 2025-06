Manchester City x Wydad ao vivo: onde assistir ao jogo - online e grátis

Manchester City x Wydad hoje (18/06): como assistir ao vivo e online ao jogo do Mundial de Clubes Fifa / Crédito: Darren Staples/AFP

Manchester City e Wydad Casablanca se enfrentam hoje, quarta-feira, 18 de junho (18/06), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no estádio Lincoln Financial Field, em Filadélfia (EUA), às 13 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada, na CazéTV (canal do Youtube) e na DAZN (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Manchester City x Wydad Casablanca: como chegam os times Este será o primeiro compromisso do Manchester City após o fim da Era Kevin de Bruyne. Afinal, o experiente jogador encerrou o ciclo com os Citizens, fechando com o Napoli (ITA) para a próxima temporada. Dessa forma, Guardiola foi ao mercado e trouxe alguns bons nomes para a disputa do Mundial. Os meias Rayan Cherki (ex-Lyon) e Tijjani Reijnders (ex-Milan), o zagueiro Rayan Aït-Nouri (ex-Wolverhampton), além do goleiro Marcus Bettinelli (ex-Chelsea), chegaram como contratações e constam na lista de inscritos. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Wydad, maior campeão marroquino, não repete as boas temporadas recentes. Afinal, encerrou a Liga do Marrocos “apenas” na terceira colocação, com 16 pontos a menos que o campeão Berkane. A campanha contou com 14 vitórias, 12 empates e quatro derrotas nas 30 rodadas, aliás. Já na Copa do Marrocos, o time ficou nas oitavas de final, caindo após derrota por 1 a 0 para o Athletic Tétouan. Quanto ao time que vai a campo, olho no atacante Mohammed Rayhi. O holandês terminou a Liga Marroquina como artilheiro, com 11 gols, empatado com Rahimi, do Raja Casablanca. (JOGADA 10)