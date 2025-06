Ulsan Hyundai x Mamelodi Sundows, pelo Mundial de Clubes, atrasa por questões climáticas

Duelo irá fechar a primeira rodada do Grupo F, que conta com Fluminense e Borussia Dortmund, da Alemanha

O duelo entre Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundows, pelo grupo do Fluminense no Mundial de Clubes, que ocorreria às 19 horas desta terça-feira, 17, foi oficialmente atrasado por questões climáticas. A decisão de paralisação do jogo poucos segundos antes de a bola rolar foi anunciada oficialmente pela Fifa no estádio Inter&Co, em Orlando, nos Estados Unidos.

O protocolo responsável pelo anúncio do adiamento temporário do jogo pedia que as pessoas presentes na arena esportiva procurassem um lugar seguro para permanecer enquanto aguardam melhores condições para a bola rolar. De acordo com a transmissão da CazéTV, o anúncio ocorreu por conta de um alerta de tempestade na região de Orlando no qual o estádio se localiza. As informações da imprensa norte-americana salientam que os ventos no local poderiam chegar a 80 km/h, apresentando perigo aos jogadores e torcedores.