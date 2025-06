Ulsan HD x Mamelodi Sundowns ao vivo: onde assistir ao jogo do Mundial?

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ulsan HD e Mamelodi Sundowns se enfrentam hoje, terça-feira, 17 de junho (17/06), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no Estádio Inter&Co, em Orlando (EUA), às 19 horas (horário de Brasília).

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns: como chegam os times

O Ulsan Hyundai, único representante da Coreia do Sul neste Mundial de Clubes, chega com a ambição de fazer história e, dessa forma, consolidar a reputação do futebol asiático. A equipe sul-coreana é inegavelmente conhecida por sua organização tática e pela disciplina em campo.

No elenco, estacam-se o goleiro Jo Hyeon-woo, peça fundamental na defesa e na seleção sul-coreana, e o zagueiro Kim Young-gwon, com vasta experiência internacional.

O Mamelodi Sundowns, um dos gigantes do futebol sul-africano, chega ao Mundial de Clubes com a meta de, em suma, mostrar a evolução do futebol africano. Além disso, sonha competir de igual para igual com as potências mundiais.