Chelsea x Los Angeles FC ao vivo: onde assistir ao jogo?

Chelsea x LAFC hoje (16/06): como assistir ao vivo e online ao jogo do Mundial de Clubes Fifa / Crédito: JUSTIN TALLIS/ AFP

Chelsea e Los Angeles FC se enfrentam hoje, segunda-feira, 16 de junho (16/06), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida será disputada no estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Chelsea x Los Angeles FC: como chegam os times Com presença renovada no cenário internacional, o Chelsea retorna ao Mundial de Clubes da Fifa após conquistar o continente europeu em diferentes frentes nos últimos anos. A vaga na edição de 2025 foi garantida com o título da Uefa Champions League na temporada 2020–21, quando o clube ergueu o troféu mais cobiçado da Europa. Com isso, carimbou sua participação no torneio global. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O Los Angeles FC não estava inicialmente garantido no Mundial de Clubes da Fifa 2025. A vaga parecia distante até que o León, do México — campeão da Concacaf Champions League de 2023 — foi excluído do torneio. O motivo foi por descumprir as regras de propriedade multiclubes estabelecidas pela Fifa.