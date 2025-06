Bayern de Munique x Auckland City ao vivo: onde assistir ao jogo?

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bayern de Munique e Auckland City se enfrentam hoje, domingo, 15 de junho (15/06), em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. A partida será disputada no estádio TQL Stadium, em Ohio (EUA), às 13 horas (horário de Brasília).

Bayern de Munique x Auckland City: como chegam os times

O Bayern de Munique chega ao Mundial de Clubes sendo uma das grandes forças europeias da competição. Mesmo sem ter conquistado a Champions nos últimos anos, os alemães chegam com moral após reconquistarem o título da Bundesliga e com quatro conquistas mundiais na bagagem.

O Auckland City chega ao Mundial de Clubes da Fifa 2025 com o status de recordista de participações e o orgulho de representar a Oceania. Com uma história de domínio absoluto em seu continente, o time neozelandês busca surpreender as potências mundiais e provar a evolução do futebol na região. (JOGADA 10)