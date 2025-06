Jogadores do Uzbequistão ganham carros e medalhas após vaga na Copa de 2026

Cada atleta e membro da comissão técnica recebeu do presidente Shavkat Mirziyoyev um veículo BYD Song Plus Premium. No Brasil, a versão híbrida do modelo tem valor médio de R$ 208.377

O Uzbequistão conquistou uma classificação inédita para a Copa do Mundo de 2026 após empatar por 0 a 0 com os Emirados Árabes Unidos, na última quinta-feira, 5. Nesta terça, 10, o presidente do país presenteou os jogadores com carros e honrarias.



Cada atleta e membro da comissão técnica recebeu do presidente Shavkat Mirziyoyev um veículo BYD Song Plus Premium. No Brasil, a versão híbrida do modelo tem valor médio de R$ 208.377, segundo a Tabela FIPE de junho de 2025. O preço pode variar conforme as tributações do mercado local.