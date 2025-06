Em jogo de nove gols, Espanha vence França e enfrenta Portugal na final da Liga das Nações

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a Liga das Nações, as duas seleções voltam a campo apenas em setembro, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias. No dia 4, às 15h45, a Espanha enfrenta a Bulgária, fora de casa. Já a França visita a Ucrânia no dia 5, também às 15h45.

O jogo

Primeiro tempo

Aos 11 minutos, Theo Hernández bateu da entrada da área e acertou o travessão. Após o susto, a Espanha dominou a partida. Aos 22, Yamal fez grande jogada individual e passou para Oyarzabal, que ajeitou para Nico Williams abrir o placar.