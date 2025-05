PSG e Inter de Milão se enfrentam em Munique na final da Liga dos Campeões 24/25

Inter de Milão e PSG vão se enfrentar na final da Champions League 2024/2025. A partida será disputada na Allianz Arena, na Alemanha / Crédito: Reprodução/ MARCO BERTORELLO; FRANCK FIFE/ AFP

A temporada europeia terá encerramento na tarde deste sábado, 31. Às 16 horas (horário de Fortaleza), Paris Saint Germain (PSG) e Inter de Milão se enfrentam na Allianz Arena, em Munique (Alemanha) em busca do sonhado título da Liga dos Campeões 2024/2025. Uma final que meses antes parecia improvável e que apresenta um duelo mais equilibrado do que os das duas edições anteriores. A equipe parisiense busca seu primeiro título após ter batido na trave em 2020 e ter caído nas semifinais de 1995, 2021 e 2024. Com o espanhol Luis Enrique como técnico, o PSG tem se apresentado como mais copeiro do que o público era habituado, com menos individualidade e mais organização.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após mais de uma década tentando achar o rosto para o projeto — Ibrahimović, Neymar, Mbappé, Messi? —, o time francês olhou para outra equipe bilionária, o Manchester City, e decidiu apostar em um técnico vencedor e experiente para liderar a equipe. Em sua primeira temporada, 23/24, o treinador venceu todos os títulos domésticos e adotou uma postura rígida com Kylian Mbappé, então craque da equipe. Ao fim da temporada, o então camisa 7 da equipe rumou para o Real Madrid, deixando o PSG sem uma grande estrela. A ausência de um jogador mais "galático" e uma lacuna na função de camisa 9 deu a Luis Enrique mais alegrias do que dores de cabeça. Sem ter de focar o esquema em um ou dois jogadores, o coletivo do Paris foi potencializado e a equipe passou a jogar um futebol vistoso e efetivo. No comando de ataque, Dembélé assumiu a função centralizada, como um falso 9, e atingiu os melhores números da carreira, com 33 gols e 12 assistências. Com desempenho expressivo, o francês se apresenta como um dos candidatos à Bola de Ouro da France Football e ao The Best da Fifa.

Com um modelo de contratação muito diferente do adversário, a Inter aposta em nomes mais experientes, geralmente em fim de contrato, devido ao grande desnível financeiro entre o futebol italiano e outras grandes ligas europeias. Dessa forma, a equipe conseguiu captar nomes de destaque como Sommer, Acerbi, Mkhitaryan, Çalhanoglu, Zielinski e Taremi. Ainda assim, a principal arma da equipe é um argentino de 27 anos, o atacante Lautaro. O jogador chegou ao clube aos 21, em 2018, e em pouco tempo se tornou um dos principais jogadores da liga. Lautaro é o artilheiro da equipe com 22 gols em 48 partidas, e vem sendo o principal atleta da seleção argentina nas ausências de Lionel Messi.

O caminho da Inter até a final começou com o Feyenoord, que foi eliminado após perder por 2 a 0 e 2 a 1. Nas quartas, o Bayern de Munique, derrotado com um 4 a 3 no agregado. Na semifinal, contra o Barcelona, um empate em 3 a 3 e um eletrizante 4 a 3, conquistado na prorrogação, selaram a vaga. Para Horácio Neto, repórter setorista da rádio O POVO CBN e colunista de futebol internacional do OPOVO+, os motivos distintos pelos quais os times almejam o troféu e os países de origem das equipes são um "tempero" a mais para essa decisão. "É uma final diferente, muita coisa envolvida. Após 21 anos temos uma final sem clubes de Espanha, Inglaterra ou Alemanha. Para o PSG é a possibilidade de vencer um título inédito e o principal objetivo da QSI (investidora catari dona do clube), para Inter é a segunda chance desse elenco conquista uma Champions e consolidar o trabalho intencionalmente", afirmou o repórter.