Transmissão de PSG x Arsenal: veja onde assistir ao vivo online grátis

PSG e Arsenal decidem nesta quarta, 7, a última vaga na final da nova Champions League; vencedor encara a Inter em Munique, no dia 31 de maio

O primeiro finalista da nova Champions League foi definido na terça-feira, 6, quando a Inter de Milão venceu o Barcelona por 4 a 3, com direito a gol decisivo na prorrogação, e garantiu sua vaga em Munique. Agora, restam duas equipes para uma única vaga, que será disputada entre PSG e Arsenal.

É claro que ainda há muito trabalho a ser feito, com o PSG levando uma pequena vantagem de 1 a 0 após o jogo de ida, mas a pressão segue alta para o confronto decisivo.

Arsenal e Paris Saint-Germain se enfrentam no Parc des Princes pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, já sabendo que o vencedor enfrentará a Inter na final da UCL, em 31 de maio, em Munique.

Nesta quarta-feira, 7 de maio, acontecem os jogos de volta das semifinais do torneio. Após vencer por 1 a 0, o Paris Saint-Germain receberá o Arsenal no Parc des Princes e dependerá de um empate para garantir sua vaga na busca por seu primeiro título na história da competição.

* A partida com imagens terá transmissão paga pela Max (serviço de streaming) e pela TNT (TV fechada). Já o canal da TNT Sports no YouTube exibirá o pré-jogo e a narração ao vivo.

PSG x Arsenal (primeiro jogo)

O jogo de ida foi um verdadeiro duelo estratégico entre as duas equipes. O PSG começou de forma intensa, com Ousmane Dembélé marcando logo aos quatro minutos. A partir daí, o time parisiense dominou os primeiros 20 minutos, até a defesa do Arsenal conseguir se reorganizar.

Apesar de os Gunners terem criado as melhores chances após esse início, o gol marcado cedo foi suficiente para impedir o empate contra o Paris.

