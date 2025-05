Final da Champions League 2025: todas informações sobre Inter x PSG

Inter de Milão e PSG vão se enfrentar na final da Champions League 2024/2025. A partida será disputada na Allianz Arena, na Alemanha / Crédito: Reprodução/ MARCO BERTORELLO; FRANCK FIFE/ AFP

Estão confirmadas as duas equipes que disputarão a final da Champions League 2024/2025. A Inter de Milão foi a primeira a garantir vaga na decisão após derrotar o Barcelona na prorrogação. Seu adversário será o PSG, que venceu o Arsenal em casa. A solução para a seleção brasileira é Neymar; ENTENDA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A decisão entre franceses e italianos será disputada na Allianz Arena, localizada em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio, um sábado, às 16h (horário de Brasília). A competição deste ano passou por uma grande reformulação: a tradicional fase de grupos foi substituída por uma liga com 36 equipes — o que significa mais jogos. Assim, a equipe campeã será a primeira a vencer sob o novo formato. Final da Champions League 2025: saiba tudo sobre Inter de Milão x PSG

A final da Champions League 2024/25 colocará frente a frente dois clubes com histórias distintas, mas com o mesmo objetivo. A Inter, com uma trajetória mais vitoriosa, chega como favorita, já que o clube italiano conquistou o torneio três vezes. Seu adversário, o Paris Saint-Germain, busca conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões. Até o momento, o time parisiense chegou apenas uma vez à final, em 2020, quando, comandado por Neymar e Mbappé, foi derrotado pelo Bayern de Munique.

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp A Liga dos Campeões vive um momento em que clubes sem títulos na competição têm chegado frequentemente à final. Desde a temporada 2018/19, foram disputadas sete finais, e em apenas duas ocasiões ambos os finalistas já haviam vencido o torneio anteriormente. No retrospecto entre Inter e PSG, nunca houve um confronto oficial. No entanto, em 2023, durante a pré-temporada, as equipes se enfrentaram no Japan National Stadium, em Tóquio, e a Inter venceu por 2 a 1. Como a Inter de Milão chegou a final da Champions League:

Fase inicial : Se classificou na quarta colocação durante a fase liga do torneio



: Se classificou na quarta colocação durante a fase liga do torneio Oitavas de final : derrotou o Feyenoord



: derrotou o Feyenoord Quartas de final : derrotou o Bayern de Munique



: derrotou o Bayern de Munique Semifinais: derrotou o Barcelona

Como o Paris Saint Germain chegou a final da Champions League:

Fase inicial : Se classificou na 15ª colocação durante a fase liga, e teve que disputar os playoffs

: Se classificou na 15ª colocação durante a fase liga, e teve que disputar os playoffs Playoffs : derrotou o Brest

: derrotou o Brest Oitavas de final : derrotou o Liverpool

: derrotou o Liverpool Quartas de final : derrotou o Aston Villa

: derrotou o Aston Villa Semifinais: derrotou o Arsenal Final da Champions League ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

SBT : TV aberta



: TV aberta TNT : TV fechada



: TV fechada Max: streaming

Horário: quando será a final da Champions League

Sábado, 31 de maio (31/05), às 16h (horário de Brasília).